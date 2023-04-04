На Украине призвали лишить Россию права вето в ООН

Советник главы ОП Украины Подоляк заявил, что Россия не может иметь право вето в СБ ООН

Россия не может быть членом Совета безопасности ООН и иметь в организации право вето. Об этом в своем Twitter написал советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк.

«Россия не может ни голосовать в СБ ООН, ни иметь иметь право вето. Это государство де-юре даже не приобрело членства в организации», — заявил Подоляк.

По его мнению, отсутствие реакции на нарушение международного права приведет к потере субъектности ООН как ключевой организации по обеспечению мира.

Ранее Киев призвал созвать внеочередное заседание СБ ООН в ответ на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Киев ожидает эффективных шагов по противодействию решениям Кремля со стороны стран Запада.