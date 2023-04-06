В России произошло новое землетрясение

В РАН сообщили о землетрясении магнитудой 4,8 у Курильских островов

Рядом с Курильскими островами в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,8. О новых подземных толчках в Сахалинской области сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, ее цитирует ТАСС.

Подземные толчки в 2-3 ощутили жители островов Итуруп и Кунашир, сообщили в Сахалинском филиале геофизической службы РАН, подчеркнув, что эпицентр землетрясения находился в 69 километрах от села Горное на глубине 79 километров. О пострадавших не сообщается.

3 апреля произошло мощное землетрясение на Камчатке — его магнитуда составила 6,9. Впоследствии губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что после землетрясения были зафиксированы афтершоки. В результате первых подземных толчков на некоторых домах образовались трещины и обвалилась штукатурка, где-то упали плиты со стен. В Петропавловске-Камчатском с одного здания упали бетонные обломки, никто не пострадал.

Камера внутри магазина с людьми засняла момент мощного землетрясения. На кадрах видно, как во время подземных толчков начинают трястись полки, с которых падает товар, а с потолка летит облицовка. В момент землетрясения в помещении находились люди.