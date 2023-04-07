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18:09, 7 апреля 2023Экономика

Мировые продажи ранее дефицитного товара в мире рекордно обвалились

SIA: мировые продажи полупроводников снизились более чем на 20 процентов

Фото: PastryShop / Shutterstock / Fotodom

Продажи полупроводников снижаются шестой месяц подряд, сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) США. При этом ранее мировой рынок испытывал дефицит чипов, и справиться с ним удалось лишь недавно.

Объемы реализации чипов в феврале обвалились с 50,04 миллиарда, до 39,7 миллиарда долларов год к году (минус 20,7 процента). Это рекордное снижение за последние 14 лет. Падение за месяц оценили в четыре процента: в январе объем рынка полупроводников составлял 41,3 миллиарда долларов.

За год рынок полупроводников вырос только в Японии (плюс 1,2 процента). Продажи сократились в Китае (минус 34,2 процента), Европе (минус 0,9 процента), Северной и Южной Америке (минус 14,8 процента), в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах (минус 22,1 процента).

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Главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер объяснил снижение продаж «рыночной цикличностью и макроэкономическими препятствиями». При этом у рынка сохраняются перспективы за счет растущего спроса в некоторых регионах, добавил он.

Осенью 2022 года рынок вышел из затяжного кризиса, в ходе которого спрос на микросхемы превышал предложение на десятки процентов. Он начался в 2020-м, во время пандемии COVID-19, когда нехватку полупроводников вызвали высокий спрос на вычислительную технику, бытовую электронику и медоборудование. Дефицит подогрели сбои в цепочках поставок и нехватка квалифицированных сотрудников. Также его усугубила торговая война США и Китая, из-за которой местные компании начали накапливать запасы чипов на заводах. От перебоев с поставками пострадали многие отрасли — от автомобильной промышленности до бытовой электроники, телекоммуникационной сферы и медицины.

Однако соперничество в области полупроводников продолжается — в октябре 2022-го министерство торговли США запретило американским компаниям и гражданам продавать Китаю полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. В результате многие китайские производители микрочипов столкнулись с серьезной угрозой их деятельности.

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Вячеслав Агапов
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