Мировые продажи ранее дефицитного товара в мире рекордно обвалились

SIA: мировые продажи полупроводников снизились более чем на 20 процентов

Продажи полупроводников снижаются шестой месяц подряд, сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) США. При этом ранее мировой рынок испытывал дефицит чипов, и справиться с ним удалось лишь недавно.

Объемы реализации чипов в феврале обвалились с 50,04 миллиарда, до 39,7 миллиарда долларов год к году (минус 20,7 процента). Это рекордное снижение за последние 14 лет. Падение за месяц оценили в четыре процента: в январе объем рынка полупроводников составлял 41,3 миллиарда долларов.

За год рынок полупроводников вырос только в Японии (плюс 1,2 процента). Продажи сократились в Китае (минус 34,2 процента), Европе (минус 0,9 процента), Северной и Южной Америке (минус 14,8 процента), в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах (минус 22,1 процента).

Главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер объяснил снижение продаж «рыночной цикличностью и макроэкономическими препятствиями». При этом у рынка сохраняются перспективы за счет растущего спроса в некоторых регионах, добавил он.

Осенью 2022 года рынок вышел из затяжного кризиса, в ходе которого спрос на микросхемы превышал предложение на десятки процентов. Он начался в 2020-м, во время пандемии COVID-19, когда нехватку полупроводников вызвали высокий спрос на вычислительную технику, бытовую электронику и медоборудование. Дефицит подогрели сбои в цепочках поставок и нехватка квалифицированных сотрудников. Также его усугубила торговая война США и Китая, из-за которой местные компании начали накапливать запасы чипов на заводах. От перебоев с поставками пострадали многие отрасли — от автомобильной промышленности до бытовой электроники, телекоммуникационной сферы и медицины.

Однако соперничество в области полупроводников продолжается — в октябре 2022-го министерство торговли США запретило американским компаниям и гражданам продавать Китаю полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. В результате многие китайские производители микрочипов столкнулись с серьезной угрозой их деятельности.