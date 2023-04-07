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17:39, 7 апреля 2023Мир

Китай и Франция сошлись в вопросе ядерных объектов на Украине

Китай и Франция выступили с поддержкой деятельности МАГАТЭ на Украине

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Китай и Франция заявили о поддержке действий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Украине и недопустимости нападений на гражданские ядерные объекты. Об этом сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи глав государств.

«Обе стороны выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и поддерживают МАГАТЭ в том, чтобы оно играло конструктивную роль в содействии охране мирных ядерных объектов, включая усилия по обеспечению охраны Запорожской атомной электростанции», — говориться в заявлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с государственным визитом в Китай 5 апреля. По итогам переговоров лидеров стран председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Париж будут взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща. Также он призвал к скорейшему возобновлению мирных переговоров по Украине

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Калининград, где встретился с представителями российских ведомств. По итогам визита он заявил, что продолжит наращивать усилия по продвижению создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Ситуация вокруг атомной электростанции продолжает оставаться напряженной из-за постоянных обстрелов близлежащих территорий тяжелыми вооружениями.

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Семен Александров
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