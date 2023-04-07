Форварда СКА отстранили от матчей из-за алкогольной зависимости

Матч ТВ: форварда СКА Никиту Гусева отстранили от матчей из-за алкогольной зависимости

Форварда петербургского СКА Никиту Гусева отстранили от матчей из-за алкогольной зависимости. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации издания, 30-летний нападающий не примет участие в четвертом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеиста отстранили от основного состава команды из-за зависимости, имеющей отношение к употреблению пива. Уточняется, что по этой причине спортсмен пропустил несколько матчей сборной России по хоккею во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

6 апреля ЦСКА со счетом 4:0 обыграл СКА в третьем матче полуфинала плей-офф КХЛ. На данный момент в серии до четырех побед со счетом 2:1 лидирует московский клуб. Следующая игра состоится 8 апреля.

Гусев — олимпийский чемпион 2018 года и обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Спортсмен вернулся в состав петербургской команды в 2021 году после того, как провел два сезона в Национальной хоккейной лиге, играя за «Нью-Джерси Девилс» и «Флорида Пантерс».