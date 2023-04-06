ЦСКА вырвался вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

ЦСКА победил СКА со счетом 4:0 и вырвался вперед в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА в третьем матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:0. Отличились Константин Окулов, Владислав Каменев, Максим Соркин и Фредрик Классон, забивший на последних секундах третьего периода в пустые ворота.

Следующий матч серии до четырех побед состоится 8 апреля в Москве. В финале Восточной конференции КХЛ встречаются омский «Авангард» и казанский «Ак Барс». На данный момент в серии ведут казанцы со счетом 2:1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».