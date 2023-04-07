Россиянам раскрыли способ подобрать джинсы по типу фигуры

Gloria Jeans: прямые брюки свободного силуэта подойдут типу фигуры «прямоугольник»

Представители российского бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans раскрыли способ подобрать лучшие джинсы в зависимости от типа фигуры. Их комментарии поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, прямые брюки свободного силуэта Loose Straight подойдут девушкам с телосложением «прямоугольник» (плечи, бедра и талия одинаковы по ширине). Кроме того, эксперты рекомендуют присмотреться к облегающим моделям с высокой линией талии с пуш-ап-эффектом (Legging Push-up). Упомянутые джинсы помогут акцентировать талию и выгодно подчеркнут формы.

Обладательницам типа фигуры «треугольник» (плечи и грудь шире бедер) следует выбирать широкие от бедра джинсы Wide Leg и актуальные «парашюты». Данные модели уравновесят пропорции и правильно распределят объемы.

Женщинам с типом фигуры «круг» (объемный верх, стройные ноги) стоит присмотреться к классическим прямым джинсам (Straight) на средней посадке.

«Узкие плечи и широкие бедра — "перевернутый треугольник". Девушкам с такой фигурой отлично подойдут зауженные книзу джинсы Mom. Следует выбирать модели без дополнительного декора, накладных карманов и потертостей, которые визуально добавляют объем», — заключили специалисты.

В марте креативная команда бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans назвала россиянам фасон джинсов, который вернулся в моду из 2000-х годов. Выяснилось, что трендом в текущем сезоне вновь окажутся джинсы с заниженной талией.