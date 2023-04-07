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22:27, 7 апреля 2023Спорт

В Госдуме оценили слова Кержакова об отъезде из России

Депутат Госдумы Свищев заявил, что не видит оснований для признания Кержакова иноагентом
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил слова бывшего футболиста сборной страны Александра Кержакова о причинах его отъезда из России. Комментарий Свищева приводит «Говорит Москва».

«Я считаю, что Кержаков и его супруга сделали свой выбор. Это их выбор, они имеют на это право. Другой вопрос, что все, что он имеет сейчас, ему дала Россия», — заявил депутат. Он добавил, что не ожидал услышать от Кержакова слова о страхе за свою безопасность в России, и отметил при этом, что не видит оснований для внесения футболиста в реестр иностранных агентов.

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7 апреля Кержаков назвал причину, по которой решил уехать из страны в ОАЭ осенью 2022 года. «Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне было страшно. Я пытался себе что-то объяснить, но я не нахожу ответов», — признался он.

1 апреля стало известно об уходе Кержакова из «Кармиотисса». В команде подчеркнули, что он покинул пост главного тренера по собственному желанию. Специалист рассказал, что увольнение связано с непрофессиональной средой в кипрском клубе.

Россиянин тренировал команду менее двух месяцев. Под его руководством клуб провел шесть матчей, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Андрей Стрельцов
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