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13:02, 7 апреля 2023Спорт

Кержаков назвал причину отъезда из России

Александр Кержаков рассказал, что уехал из России осенью 2022 года из-за страха

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков назвал причину, по которой решил уехать из страны в ОАЭ осенью 2022 года. Специалист высказался в интервью на канале Nobel в YouTube.

«Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне было страшно. Я пытался себе что-то объяснить, но я не нахожу ответов», — рассказал он. Экс-футболист подчеркнул, что речь не идет о побеге, он не собирается открещиваться от родины и не владеет недвижимостью за рубежом.

Ранее Кержаков рассказал, что получал около двух тысяч евро в месяц на посту главного тренера кипрского «Кармиотисса».

1 апреля стало известно об уходе Кержакова из «Кармиотисса». В команде подчеркнули, что он покинул пост главного тренера по собственному желанию. Специалист рассказал, что увольнение связано с непрофессиональной средой в кипрском клубе.

Россиянин тренировал команду менее двух месяцев. Под его руководством клуб провел шесть матчей, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Алексей Гусев
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