Кержаков назвал зарплату в кипрском клубе

Александр Кержаков рассказал, что получал в «Кармиотиссе» около 2 тысяч евро в месяц

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков назвал зарплату, которую он получал на посту главного тренера кипрского «Кармиотисса». Специалист высказался в интервью на канале Nobel в YouTube.

По словам россиянина, он зарабатывал около 2000 евро в месяц. Кроме того, клуб оплачивал ему аренду квартиры и машины. Кержаков добавил, что при подписании контракта с «Кармиотиссом» его не интересовал финансовый вопрос, а главным было желание поработать с европейской командой из элитного дивизиона.

1 апреля стало известно об уходе Кержакова с поста главного тренера «Кармиотисса». В команде подчеркнули, что он покинул пост главного тренера команды по собственному желанию. Специалист рассказал, что увольнение связано с непрофессиональной средой в кипрской команде.

Россиянин тренировал команду менее двух месяцев. Под его руководством клуб провел шесть матчей, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.