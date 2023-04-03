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12:41, 3 апреля 2023Спорт

Кержаков назвал причину ухода из кипрского клуба

Кержаков объяснил уход из «Кармиотиссы» непрофессиональной средой в кипрском клубе
Александр Кержаков

Александр Кержаков. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Кержаков назвал причину ухода с поста главного тренера клуба «Кармиотисса». Его слова приводит Sports.ru.

Кержаков объяснил свое увольнение непрофессиональной средой в кипрской команде. «Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить», — рассказал он и добавил, что решение об уходе принял в перерыве последнего матча.

Об уходе Кержакова стало известно 1 апреля. В команде подчеркнули, что он покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.

Россиянин тренировал команду менее двух месяцев. Под его руководством клуб провел шесть матчей, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир в истории страны (футболист имеет наибольшее число голов среди россиян во всех турнирах — прим. «Ленты.ру»). После завершения карьеры в 2017 году он тренировал клубы «Томь» и «Нижний Новгород», а также юношескую сборную России.

Дарья Коршунова
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