Европейский клуб представил Кержакова в качестве главного тренера

Кипрский клуб «Кармиотисса» представил Александра Кержакова в качестве главного тренера

Кипрский клуб «Кармиотисса» представил бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова в качестве нового главного тренера. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Европейский клуб анонсировал назначение россиянина на должность, опубликовав ролик, на котором юный Кержаков смотрит на видео со своими голами. «Привет всем. Я готов, давайте сделаем это», — говорит специалист в конце записи.

О грядущем назначении Кержакова стало известно 6 февраля. «Да, это правда. Мы очень рады, что "Кармиотисса" заполучила такого специалиста», — заявлял технический директор команды Антонис Антониу.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир национальной команды. После завершения карьеры летом 2017 года он тренировал клубы «Томь» и «Нижний Новгород», а также юношескую сборную России.