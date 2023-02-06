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18:30, 6 февраля 2023Спорт

Кержаков возглавит европейский клуб

Россиянин Александр Кержаков станет главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков станет главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса». Слова технического директора команды Антониса Антониу приводит Sport24.

«Да, это правда. Мы очень рады, что "Кармиотисса" заполучила такого специалиста», — заявил Антониу. Функционер добавил, что с россиянином подпишут официальное соглашение, как только он прибудет на Кипр.

Ранее сообщалось, что Кержакову предлагали возглавить молдавский «Шериф». Россиянин отказался от подписания контракта.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и лучший бомбардир национальной команды. После завершения карьеры летом 2017 года он тренировал клубы «Томь» и «Нижний Новгород», а также юношескую сборную России.

Дарья Коршунова
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