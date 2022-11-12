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15:34, 12 ноября 2022Спорт

Кержаков отказался от поста главного тренера в европейском клубе

Metaratings: Александр Кержаков отказался возглавить молдавский «Шериф»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков отказался возглавить европейский клуб. Об этом сообщает Metaratings.

По информации издания, в молдавском «Шерифе», выступающем в Лиге конференций, рассматривали кандидатуру Кержакова на пост главного тренера. Россиянин не принял это предложение. На данный момент он не работает ни в одном футбольном клубе.

В июне 2021 года Кержаков стал главным тренером «Нижнего Новгорода». Команда заняла 11-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2021/2022. До этого специалист тренировал «Томь», с которой не смог сохранить прописку в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Также Кержаков работал с юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения).

Карьеру футболиста Кержаков завершил летом 2017 года. Он является трехкратным чемпионом России в составе «Зенита» и лучшим бомбардиром национальной команды. В активе экс-форварда 30 голов за сборную в различных турнирах.

Ксения Курашкина
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