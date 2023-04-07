Хабиб Нурмагомедов намекнул на возвращение в спорт, опубликовав видео тренировки

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) намекнул на возвращение в спорт.

Атлет опубликовал видео, на котором он проводит занятие на беговой дорожке. «К июлю я должен быть готов (не ММА)», — такой подписью сопроводил ролик Нурмагомедов.

7 января стало известно об уходе Нурмагомедова из индустрии смешанных единоборств (ММА). Уточнялось, что он не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах, чтобы проводить больше времени с семьей.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.