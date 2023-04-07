Жители Курил описали момент землетрясения

Житель Северо-Курильска описал момент землетрясения фразой «бочки в гараже ходуном ходили»

Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение, которое было зафиксировано в районе Курильских островов, сообщили они «Ленте.ру» и описали толчки.

Ранее стало известно, что о землетрясении магнитудой 5,7 в районе Курил. Его эпицентр находился в 148 километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир, а очаг залегал на глубине 80 километров. Жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой 3-4 балла.

Местный житель по имени Максим рассказал, что ощутил землетрясение в 13:30 по местному времени. «В данный момент я был в гараже, там у меня бочки стояли, заходили ходуном. Я выскочил из гаража, и все успокоилось», — поделился он.

Другой собеседник «Ленты.ру» Дмитрий, который находится в Северо-Курильске в командировке, рассказал, что в момент землетрясения в помещении, где он находился, задребезжали окна и мебель. «Неплохо потрясло, один из самых сильных толчков за время пребывания на острове», — сказал мужчина.

3 апреля произошло мощное землетрясение на Камчатке — его магнитуда составила 6,9. Впоследствии губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что после землетрясения были зафиксированы афтершоки. В результате первых подземных толчков на некоторых домах образовались трещины и обвалилась штукатурка, где-то упали плиты со стен. В Петропавловске-Камчатском с одного здания упали бетонные обломки, никто не пострадал.

