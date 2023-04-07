Стилист Рогов назвал легинсы новым модным трендом

Стилист Александр Рогов назвал легинсы новым модным трендом 2023 года

Российский стилист Александр Рогов назвал новый модный тренд на 2023 год. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, актуальным вновь стал такой предмет гардероба, как легинсы. Данные изделия оказались представлены в коллекциях многих известных брендов. Среди них такие марки, как Saint Laurent, Blumarine, Miu Miu и Ferragamo.

Публикацию эксперт проиллюстрировал снимками манекенщиц на подиумах, которые сочетали данные изделия черного и белого цветов различной фактуры с толстовками, пиджаками и пальто оверсайз и кроссовками, блузками и туфлями, а также топами и дубленками. «Легинсы вернулись! Это ярчайший тренд», — заявил стилист.

В марте Александр Рогов также перечислил три новых модных тренда в одежде. Так, специалист назвал в числе актуальных предметов гардероба изделия с принтом «горох». В то же время популярными стали галстуки в качестве дополнения к женским образам и большие банты на нарядах.