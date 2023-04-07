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13:45, 7 апреля 2023Ценности

Стилист Рогов назвал легинсы новым модным трендом

Стилист Александр Рогов назвал легинсы новым модным трендом 2023 года

Фото: Nikolas_jkd / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов назвал новый модный тренд на 2023 год. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, актуальным вновь стал такой предмет гардероба, как легинсы. Данные изделия оказались представлены в коллекциях многих известных брендов. Среди них такие марки, как Saint Laurent, Blumarine, Miu Miu и Ferragamo.

Публикацию эксперт проиллюстрировал снимками манекенщиц на подиумах, которые сочетали данные изделия черного и белого цветов различной фактуры с толстовками, пиджаками и пальто оверсайз и кроссовками, блузками и туфлями, а также топами и дубленками. «Легинсы вернулись! Это ярчайший тренд», — заявил стилист.

В марте Александр Рогов также перечислил три новых модных тренда в одежде. Так, специалист назвал в числе актуальных предметов гардероба изделия с принтом «горох». В то же время популярными стали галстуки в качестве дополнения к женским образам и большие банты на нарядах.

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Алина Гостева
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