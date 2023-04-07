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02:54, 7 апреля 2023Мир

Стало известно о последнем шаге для решающего удара России по Западу

Diplomat: президенту РФ Путину осталось сблизить Индию и КНР для решающего удара по Западу
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Обозреватель Мохамед Зишан заявил, что президенту России Владимиру Путина осталось совершить последний шаг, чтобы нанести решающий удар по Западу. Об этом написал журналист для издания Diplomat.

Зишан заявил, что для удара по Западу Путину осталось сблизить Индию и КНР, у которых напряженные отношения из-за «затяжного противостояния на границе». После конфликтов в 2029 году Индия ввела строгие ограничения для китайских мобильных приложений и инвесторов.

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При этом тревоги Китая насчет ситуации вокруг Тайваня также подталкивает Пекин готовиться к потенциальному полномасштабному экономическому противостоянию с западными странами.

«Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям <…>, то на Востоке может сформироваться новый блок. Это тенденция, за которой всем в Вашингтоне необходимо следить гораздо внимательнее, чем сейчас», — заключил Зишан.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с государственным визитом в Китай 5 апреля. В ходе своего визита французский лидер был намерен отговорить китайского лидера от сближения с Россией и привлечь Пекин к посреднической миссии в урегулировании украинского кризиса. По данным Politico, Макрону это не удалось.

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Марина Совина
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