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23:18, 7 апреля 2023Мир

Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами

РИА: служба скорой сообщила, что при теракте в Тель-Авиве пострадали только туристы

Фото: Jini / Globallookpress.com

Шестеро человек ранены и один погиб в результате теракта на набережной в Тель-Авиве. Все они — туристы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу скорой помощи.

Отмечается, что получившие ранения туристы будут доставлены в медицинские учреждения.

Ранее 7 апреля автомобиль въехал в толпу людей в израильской столице. Водитель был нейтрализован. МИД Израиля назвал инцидент терактом. Соответствующее заявление размещено на странице дипведомства в Twitter.

6 апреля поддерживаемая властями Ирана «Хезболла» призвала палестинцев предпринять все возможные меры в ответ на избиение израильской полицией мусульман на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.

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Екатерина Подвигина
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