Инцидент на набережной в Тель-Авиве сочли терактом

МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом

МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом. Соответствующее заявление размещено на странице дипведомства в Twitter.

Ранее 7 апреля там автомобиль въехал в толпу людей. В результате один человек погиб, не менее шести получили ранения. Водитель был нейтрализован.

6 апреля поддерживаемая властями Ирана «Хезболла» призвала палестинцев предпринять все возможные меры в ответ на избиение израильской полицией мусульман на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.

9 марта в Тель-Авиве произошла стрельба возле кафе. Не менее трех человек получили ранения. Открывший стрельбу по пешеходам злоумышленник нейтрализован полицией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент серьезным терактом.