Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:33, 7 апреля 2023Мир

Инцидент на набережной в Тель-Авиве сочли терактом

МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом

Фото: Nir Elias / Reuters

МИД Израиля назвал инцидент на набережной в Тель-Авиве терактом. Соответствующее заявление размещено на странице дипведомства в Twitter.

Ранее 7 апреля там автомобиль въехал в толпу людей. В результате один человек погиб, не менее шести получили ранения. Водитель был нейтрализован.

6 апреля поддерживаемая властями Ирана «Хезболла» призвала палестинцев предпринять все возможные меры в ответ на избиение израильской полицией мусульман на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.

9 марта в Тель-Авиве произошла стрельба возле кафе. Не менее трех человек получили ранения. Открывший стрельбу по пешеходам злоумышленник нейтрализован полицией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент серьезным терактом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке Украины к крупнейшей мобилизации граждан
Все пострадавшие при теракте в Тель-Авиве оказались туристами
В России предложили увеличить срок за действия по дестабилизации в России
Эрдоган рассказал об усилиях Турции по завершению конфликта на Украине
США проведут форум по сотрудничеству с Украиной
Победительница Уимблдона выразила сожаление из-за допуска россиян к турниру
Нетаньяху отдал приказ о мобилизации резервистов после теракта
В Банке России предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими счетами
Стало известно о планах Байдена повременить с объявлением об участии в выборах
Инцидент на набережной в Тель-Авиве сочли терактом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.