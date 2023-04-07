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22:30, 7 апреля 2023Мир

Автомобиль въехал в толпу людей в Тель-Авиве

Автомобиль въехал в толпу на набережной в Тель-Авиве, пострадали 7 человек

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Автомобиль въехал в толпу людей на набережной в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

В результате произошедшего ранены по меньшей мере семь человек. Водитель был нейтрализован.

МИД Израиля назвал произошедшее терактом. Там также сообщили, что в результате один человек погиб, еще шесть были ранены.

Как сообщает The Jerusalem Post, речь идет о двух отдельных случаях нападения, которые произошли с разницей в несколько минут. Вначале водитель совершил наезд на пешеходов, а после еще один человек открыл стрельбу по прохожим.

9 марта в Тель-Авиве произошла стрельба возле кафе. Не менее трех человек получили ранения. Открывший стрельбу по пешеходам злоумышленник был нейтрализован полицией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее серьезным терактом.

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Марина Совина
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