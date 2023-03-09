Нетаньяху прокомментировал инцидент со стрельбой в Тель-Авиве
Премьер Израиля Нетаньяху назвал тяжелым терактом инцидент со стрельбой в Тель-Авиве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал серьезным терактом инцидент со стрельбой в Тель-Авиве, в результате которого по меньшей мере три человека получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня вечером совершен тяжелый теракт в Тель-Авиве. Я молюсь за благополучие раненых и выражаю поддержку полиции и силам безопасности, действующим на месте», — заявил глава израильского правительства, комментарий которого распространила его канцелярия.
Сейчас Нетаньяху находится с визитом в Италии.
Стрельба в Тель-Авиве произошла вечером в четверг, 9 марта, возле кафе. Не менее трех человек получили ранения. Открывший стрельбу по пешеходам злоумышленник нейтрализован полицией.