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08:25, 7 апреля 2023Россия

40-летний россиянин нашел пистолет на улице и прострелил себе бедро

В Сургуте 40-летний мужчина нашел пистолет на улице и прострелил себе бедро

Фото: Pixabay

В Сургуте 40-летний мужчина нашел заряженный пистолет на улице и прострелил себе бедро. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Во время прогулки россиянин заметил в снегу огнестрел с шестью патронами и одной гильзой в магазине и решил похвастаться находкой перед другом. Житель Сургута попробовал проверить, работает ли пистолет. В результате мужчина попал в собственную правую ногу и был госпитализирован.

Сейчас правоохранители начали выяснять, кто мог оставить огнестрел в снегу.

27 марта сообщалось, что в Новосибирске 21-летнюю девушку ранили во время стрельбы в парке отдыха. Россиянке грозит ампутация. Кроме того, в больнице оказался 44-летний мужчина. У него диагностировали сотрясение мозга. По предварительной версии, именно он стрелял в девушку.

До этого в Махачкале пострадал человек в результате драки со стрельбой группы мужчин.

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Анна Щербакова
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