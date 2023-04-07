Лавров назвал условие для переговоров по Украине

Лавров заявил, что переговоры по Украине возможны только при учете российских интересов

Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины возможны только при учете российских интересов. Такое условие назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает «Интерфакс».

По словам министра, Москва не раз утверждала, что не отказывается от переговоров. «Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами и которые — наши озабоченности — были высокомерно проигнорированы с пренебрежением», — посетовал Лавров.

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступил за возобновление мирных переговоров по Украине. Он также заявил, что Китай готов сотрудничать с Францией в этом вопросе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия на данный момент не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной. При этом российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва готова к политико-дипломатическому решению конфликта на Украине.