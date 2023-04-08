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17:08, 8 апреля 2023Спорт

Акинфеев прокомментировал попадание в список 50 лучших вратарей мира

Игорь Акинфеев оценил попадание в список 50 лучших вратарей мира словами «мне все равно»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил включение своего имени в список 50 лучших вратарей мира. Его слова приводит официальный сайт московских армейцев.

«Мне по большому счету все равно, но, с другой стороны, приятно. И других эмоций у меня нет. Не оказался бы я в этом рейтинге — ну и ладно», — прокомментировал ситуацию спортсмен.

10 марта Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала топ-50 лучших голкиперов мира с 1987 года. Акинфеев занял в нем 47-е место. В список попал также советский голкипер Ринат Дасаев (37 место). Лидером рейтинга стал итальянец Джанлуиджи Буффон.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На клубном уровне футболист выступает за ЦСКА, с которым он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок страны, семь раз — Суперкубок России. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

Ксения Курашкина
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