Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 5-й матч
Анна Блинкова
Сегодня
23:30 (Мск)
Вероника Кудерметова
Индиан-Уэллс (ж)
Анастасия Потапова
Сегодня
23:30 (Мск)
Сиюй Ван
Индиан-Уэллс (ж)
Даниил Медведев
Завтра
05:00 (Мск)
Брэндон Накашима
Индиан-Уэллс (м)
Андрей Рублёв
Завтра
05:30 (Мск)
Иржи Легечка
Индиан-Уэллс (м)
15:12, 10 марта 2023Спорт

Акинфеев вошел в список 50 лучших вратарей мира

Игорь Акинфеев занял 47-е место в списке лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила топ-50 лучших голкиперов мира с 1987 года. Свою версию организация опубликовала на сайте.

В список вошли два отечественных вратаря — Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев. Дасаев занял 37-е место, Акинфеев — 47-е. Лидером рейтинга стал итальянец Джанлуиджи Буффон.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На клубном уровне футболист выступает за ЦСКА, с которым он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок страны, семь раз — Суперкубок России. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

Дасаев — серебряный призер чемпионата Европы-1988 и бронзовый призер Олимпийских игр-1980 в составе сборной СССР. Также в его активе две победы в чемпионате страны вместе с московским «Спартаком». В 2004 году Дасаев был включен в список «ФИФА-100», составленный бразильцем Пеле, в который он включил 125 лучших живущих на тот момент игроков.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России допустило причастность США к вспышке Эболы в Африке
ФСБ задержала беженца с Украины за призывы к терроризму
Эрдоган проведет предвыборную кампанию без музыки
В Минобороны рассказали о работе США над патогенами в Средней Азии и Закавказье
ЦБ оценил выдачу ипотеки
«Яндекс» перевел сотрудников на гибридный режим работы
Минобороны раскрыло имена украинских участников биологических программ США
Российское посольство в Турции прокомментировало остановку транзита товаров
Зеленский пришел на похороны одного из лидеров «Правого сектора»
ВСУ вновь обстреляли Энергодар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.