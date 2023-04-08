В Госдуме назвали неожиданным решение Кержакова уехать из России

Депутат Госдумы Журова заявила, что решение Кержакова уехать из России стало неожиданным

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала неожиданным решение бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова покинуть страну на фоне конфликта на Украине. Ее комментарий приводит «Говорит Москва».

Депутат подчеркнула, что знаменитости прежде всего люди, у которых есть «свои человеческие реакции». Однако, призналась она, отъезд Кержакова стал неожиданностью. «Мне казалось, что он достаточно пророссийский. Но, наверное, какой-то человеческий инстинкт у него сработал», — отметила Журова.

Ранее спортсмен рассказал, что покинул Россию осенью прошлого года из-за страха. «Мне и моей супруге стало очень тяжело», — поделился Кержаков, добавив, что речь не идет о побеге. По его словам, он не намерен открещиваться от родины.