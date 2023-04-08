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16:55, 8 апреля 2023Спорт

Тренер назвал полезную альтернативу утренней зарядке

Фитнес-тренер Роман Филиппенко назвал прыжки полезной альтернативой утренней зарядке

Фото: Reuters

Фитнес-тренер Роман Филиппенко назвал полезную альтернативу утренней зарядке. Его слова приводит РИАМО.

Филиппенко заявил, что вместо зарядки нужно выполнять прыжки. Он объяснил, что заниматься следует натощак, прыгать высоко и полностью выпрямлять ноги не нужно, во время выполнения прыжков следует немного отрывать ноги от пола. Необходимо сделать 25 повторений, постепенно увеличивая их число. Оптимальным он назвал 100 прыжков.

Тренер рассказал, что прыжки позволяют улучшить выносливость, а также укрепить мышцы ног и ягодиц. Помимо того, это упражнение способствует улучшению кровообращения, что ускоряет выведение токсинов из организма.

2 марта фитнес-тренер Светлана Бутова назвала альтернативу зарядке. По ее словам, вместо утренних упражнений можно ходить по лестнице. Бутова заявила, что человеку без физической подготовки стоит подниматься на один-два этажа вверх в спокойном темпе.

Анастасия Борисова
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