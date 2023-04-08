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00:05, 8 апреля 2023Спорт

Фитнес-эксперт назвал пять преимуществ тренировок на улице

Фитнес-эксперт рассказал, что на улице тренировки переносятся легче, чем в помещении

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Фитнес-эксперт Эдуард Шакула назвал пять преимуществ тренировок на улице. Его слова приводит Shape.

Специалист рассказал, что тренировки на свежем воздухе благоприятнее воздействуют на организм, чем занятия в помещении. «Организм получает большое количество кислорода, вследствие чего усиливаются окислительно-восстановительные процессы. Как итог — восстановление проходит быстрее, а сон становится крепче», — пояснил он.

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Шакула также заявил, что за счет насыщения крови кислородом занятия спортом на улице переносятся легче, а благодаря свободе в выборе площадки тренировки становятся разнообразнее. «Можно найти единомышленников и начать играть в бадминтон, большой теннис, волейбол, можно покататься на роликах в парке или на велосипеде», — добавил он.

Эксперт отметил, что для занятий на улице не нужно договариваться с персональным тренером, поэтому можно встроить персональный план нагрузок. Кроме того, не нужно тратить время на дорогу в зал — делать упражнения можно на ближайшей спортивной площадке.

2 марта фитнес-тренер Светлана Бутова назвала альтернативу зарядке. По ее словам, вместо утренних упражнений можно ходить по лестнице. Бутова заявила, что человеку без физической подготовки стоит подниматься на один-два этажа вверх в спокойном темпе.

Ксения Курашкина
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