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09:43, 8 апреля 2023Спорт

Овечкин оказался вне сотни самых ценных игроков НХЛ

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин оказался вне сотни самых ценных игроков НХЛ сезона

Фото: Tommy Gilligan / Reuters

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оказался вне сотни самых ценных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/2023. Рейтинг составлял The Athletic совместно со статистической службой GSVA.

Лидером в списке стал канадский нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид. На втором месте расположился американский форвард «Флориды Пантерс» Мэттью Ткачук. Третьим стал его соотечественник Джейсон Робертсон из «Даллас Старс».

Лучшим среди россиян в рейтинге оказался нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший 16-е место. Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал 26-м.

5 апреля «Вашингтон», за который выступает Овечкин, лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ. Команда не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ. 26 марта он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 72 голов, на счету которого 894 гола. В активе россиянина 822 заброшенные шайбы.

Анастасия Борисова
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