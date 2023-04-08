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19:06, 8 апреля 2023Спорт

СКА сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

СКА обыграл ЦСКА 3:1 и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Петербургский СКА победил московский ЦСКА в четвертом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. Первую шайбу на 24-й минуте забросил форвард москвичей Константин Окулов. Затем в конце второго периода питерцы дважды поразили ворота соперников в течение 17 секунд, отличились Степан Фальковский и Александр Волков. А на 57-й минуте Захар Бардаков упрочил преимущество хозяев.

Таким образом, СКА сравнял счет в серии до четырех побед (2:2). Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. В финале Восточной конференции КХЛ встречаются казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». На данный момент казанцы ведут в серии со счетом 3:1.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Ксения Курашкина
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