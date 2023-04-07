«Ак Барс» обыграл «Авангард» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» со счетом 1:0 обыграл «Авангард» в четвертом матче полуфинала плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в четвертом матче финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 1:0. Единственную шайбу в этой игре забросил Дмитрий Воронков за шесть минут до конца третьего периода.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет в Казани 9 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

В финале Западной конференции КХЛ встречаются петербургский СКА и московский ЦСКА. На данный момент в серии ведут московские армейцы со счетом 2-1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».