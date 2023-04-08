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12:57, 8 апреля 2023Россия

У гроба Татарского на церемонии прощания заметили кувалду

«МК»: у гроба военкора Владлена Татарского на церемонии прощания лежала кувалда
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Рядом с гробом военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в ходе церемонии прощания была замечена кувалда. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Авторы канала приложили к посту фото, на котором рядом с гробом лежит большой молот. Гроб с телом военкора при этом закрыт.

8 апреля в Москве проходят похороны Владлена Татарского. Военкора похоронят на Троекуровском кладбище. На прощание с погибшим пришло порядка 300 человек.

Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга 2 апреля. В результате происшествия также пострадали более 40 человек. Обвинение по этому факту предъявлено Дарье Треповой, которая, по данным Следственного комитета России, передала военкору статуэтку, начиненную взрывчаткой.

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Варвара Кошечкина
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