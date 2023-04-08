У гроба Татарского на церемонии прощания заметили кувалду

«МК»: у гроба военкора Владлена Татарского на церемонии прощания лежала кувалда

Рядом с гробом военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в ходе церемонии прощания была замечена кувалда. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Авторы канала приложили к посту фото, на котором рядом с гробом лежит большой молот. Гроб с телом военкора при этом закрыт.

8 апреля в Москве проходят похороны Владлена Татарского. Военкора похоронят на Троекуровском кладбище. На прощание с погибшим пришло порядка 300 человек.

Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга 2 апреля. В результате происшествия также пострадали более 40 человек. Обвинение по этому факту предъявлено Дарье Треповой, которая, по данным Следственного комитета России, передала военкору статуэтку, начиненную взрывчаткой.