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15:59, 8 апреля 2023Спорт

«Торпедо» одержало победу в матче РПЛ

«Торпедо» победило «Факел» в матче РПЛ со счетом 2:0

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московское «Торпедо» одержало победу над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 34-й минуте забил полузащитник Илья Кухарчук. На первой добавленной ко второму тайму минуте преимущество команды увеличил хавбек Равиль Нетфуллин.

Таким образом, после 22 матчей «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Торпедо» является худшей командой РПЛ, располагаясь на последнем, 16-м месте, и имея в активе 13 очков.

В следующем туре воронежцы примут грозненский «Ахмат» 16 апреля. «Торпедо» днем ранее сыграет также дома с московским «Спартаком».

Анастасия Борисова
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