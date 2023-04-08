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01:13, 8 апреля 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Воздушная тревога объявлена более, чем в половине областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Кроме того, сирены прозвучали в Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В ночь с 6 на 7 апреля в Мелитополе Запорожской области были слышны звуки взрывов. Ранее в Одессе произошла серия взрывов, после этого в городе начался пожар. В городской администрации заявили, что сработали системы противовоздушной обороны. В результате обстрела здание одного из предприятий получило повреждения.

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Екатерина Подвигина
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