Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена более, чем в половине областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. Кроме того, сирены прозвучали в Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В ночь с 6 на 7 апреля в Мелитополе Запорожской области были слышны звуки взрывов. Ранее в Одессе произошла серия взрывов, после этого в городе начался пожар. В городской администрации заявили, что сработали системы противовоздушной обороны. В результате обстрела здание одного из предприятий получило повреждения.