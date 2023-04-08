Вашингтон обвинили в нарушении обещания по пересмотру отношений с Эр-Риядом

Politico: Вашингтон решил не пересматривать отношения с Эр-Риядом, несмотря на обещание

Вашингтон решил не пересматривать отношения с Эр-Риядом вопреки обещанию, данному после прошлогоднего решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, пишет издание Politico.

Отмечается, что тогда американские власти не только заявили о намерении пересмотреть состояние отношений с Саудовской Аравией, но и пригрозили последствиями для страны. «Спустя много месяцев не было никаких последствий или сдвигов», — говорится в публикации.

Кроме того, указали авторы, директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Саудовскую Аравию на этой неделе с целью подтвердить тесные разведывательные связи между странами.

5 октября прошлого года ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти. Страны снизили производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот. В ответ Белый дом заявил о готовности президента США Джо Байдена пересмотреть отношения с Эр-Риядом.

