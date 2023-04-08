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14:36, 8 апреля 2023Спорт

Винер рассказала о самом дорогом подарке от Усманова

Винер заявила, что самым дорогим подарком от Усманова стал дворец гимнастики в Лужниках

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в эфире программы «Самое время» рассказала о самом дорогостоящем подарке от ее бывшего мужа, бизнесмена Алишера Усманова.

Винер заявила, что таким подарком для нее стал дворец художественной гимнастики в Лужниках. «После 40 с лишним лет, прожитых вместе, появилось желание построить для гимнастики свой дом. Это была моя мечта», — рассказала она.

Строительство дворца гимнастики Винер началось в 2017 году. Он открылся летом 2019 года.

Винер и Усманов развелись 6 июля 2022 года. Тренер рассказала, что развод с бизнесменом был оформлен через ЗАГС, а судебный иск, изначально поданный Усмановым, был отозван. Пара состояла в браке с 1992 года.

Анастасия Борисова
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