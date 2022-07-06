Российский миллиардер развелся с женой

Ирина Винер сообщила, что развелась с Алишером Усмановым через ЗАГС

Российский миллиардер Алишер Усманов развелся с женой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер. Об этом «Матч ТВ» сообщила сама Винер, уточнив, что развод оформлен в ЗАГСе.

Ранее 6 июля стало известно, что из суда исковое заявление о расторжении брака было отозвано Усмановым. «Истец отозвал исковое заявление, судебное производство по иску прекращено», — заявили в судебном участке № 205 московского района Крылатское.

В браке бывшие супруги состояли с 1992 года.

После начала российской военной спецоперации на Украине Алишер Усманов попал под санкции Европейского союза. В апреле он подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить включение в список.