Большунов рассказал о тронувших его словах норвежского лыжника

Александр Большунов заявил, что его тронула фраза норвежского лыжника «мы соскучились»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о тронувших его словах от норвежского соперника. Его слова приводит ТАСС.

«На этой неделе мне написал спортсмен из сборной Норвегии с фразой "приезжай к нам, мы соскучились". Сказал, что нужно перевернуть негативные мысли и оставить происходящее в стороне», — вспомнил 26-летний спортсмен. Большунов посчитал, что это является доказательством того, что спорт должен оставаться спортом, а лучшие должны соревноваться с лучшими.

16 марта Большунов оценил доминирование норвежцев в лыжных гонках. Он назвал это грустной тенденцией для мирового спорта.

В марте 2022 года Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.