Большунов заявил, что доминирование норвежцев в лыжных гонках грустно для мирового спорта

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил доминирование норвежцев в лыжных гонках. Его цитирует «Татар-Информ».

«Конечно, норвежцы соревнуются между собой, не более того. Это очень грустно для мирового спорта», — заявил он. При этом Большунов отказался считать их лучшими раздражителями, назвав таковым самого себя.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо отреагировал на предложение тренера сборной Германии Петера Шликенридера сократить количество норвежских лыжников на этапах Кубка мира. «Наш передовой опыт мог бы помочь другим командам в развитии», — отметил он.

В марте 2022 года Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.