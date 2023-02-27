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13:22, 27 февраля 2023Спорт

Клебо отреагировал на предложение сократить количество норвежцев на Кубке мира

Клебо захотел устроить встречу с лыжниками после предложения сократить участие норвежцев

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо отреагировал на предложение тренера сборной Германии Петера Шликенридера сократить количество норвежских лыжников на этапах Кубка мира. Его слова приводит«Лыжный спорт».

Спортсмен заявил, что в конце сезона необходимо устроить встречу с участием лыжников из всех стран, чтобы обсудить эту тему. Он обратил внимание на то, что норвежцы проходят тщательный отбор на домашних стартах, чтобы попасть в состав сборной. «Наш передовой опыт мог бы помочь другим командам в развитии», — подытожил Клебо.

В декабре 2022 года тренер сборной Германии Петер Шликенридер заявил, что лыжный спорт становится скучным из-за доминирования норвежской команды. По его мнению, от Норвегии должно выступать не более четырех спортсменов.

На проходящем в Словении чемпионате мира Клебо завоевал два золота и одно серебро. Всего в шести прошедших на турнире дисциплинах норвежцы завоевали 12 наград.

Анастасия Борисова
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