Клебо отреагировал на предложение сократить количество норвежцев на Кубке мира

Клебо захотел устроить встречу с лыжниками после предложения сократить участие норвежцев

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо отреагировал на предложение тренера сборной Германии Петера Шликенридера сократить количество норвежских лыжников на этапах Кубка мира. Его слова приводит«Лыжный спорт».

Спортсмен заявил, что в конце сезона необходимо устроить встречу с участием лыжников из всех стран, чтобы обсудить эту тему. Он обратил внимание на то, что норвежцы проходят тщательный отбор на домашних стартах, чтобы попасть в состав сборной. «Наш передовой опыт мог бы помочь другим командам в развитии», — подытожил Клебо.

В декабре 2022 года тренер сборной Германии Петер Шликенридер заявил, что лыжный спорт становится скучным из-за доминирования норвежской команды. По его мнению, от Норвегии должно выступать не более четырех спортсменов.

На проходящем в Словении чемпионате мира Клебо завоевал два золота и одно серебро. Всего в шести прошедших на турнире дисциплинах норвежцы завоевали 12 наград.