Роналду назвал секрет успеха

Футболист Роналду заявил, что добился успеха благодаря таланту, смелости, вере и желанию

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу LiveScore назвал секрет своего успеха.

38-летний футболист заявил, что добился всего не только благодаря упорному труду. Он посчитал, что ему сопутствовали талант, смелость, вера, страсть и желание.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Зарплата футболиста в клубе с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. Это делает форварда самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.