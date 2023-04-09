В окрестностях Дамаска произошла серия взрывов

SANA: серия взрывов произошла в окрестностях Дамаска, их характер уточняется.

Серия взрывов произошла в окрестностях сирийской столицы Дамаска, их характер уточняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила на пуски ракет со стороны Сирии по Голанским высотам, израильские военные открыли огонь по сирийской территории, откуда был произведен запуск ракет по Израилю.

Вечером 8 апреля три ракеты были выпущены с территории Сирии в сторону Голанских высот на севере Израиля. Две ракеты упали, предположительно, в Иордании, еще одна ракета пересекла территорию Израиля и упала на открытой местности на юге Голан.

Позже появилась информация, что запущенная с территории Сирии ракета взорвалась в воздухе над Иорданией. Также уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб не был причинен — вооруженные силы продолжают контролировать ситуацию в этом районе.