В Совфеде заявили об объединении России с арабским миром против США

Сенатор Пушков заявил, что часть арабского мира объединилась с Россией против США

Часть арабского мира объединилась с Россией «против диктата США». Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков, соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По мнению политика, Вашингтон делал ставку на снижение цен на нефть, в том числе и для подрыва доходов России, однако в реальности Соединенные штаты получили противоположный результат.

«По западным оценкам, цены теперь могут подскочить до 100 долларов за баррель, а если цены вырастут, то это с лихвой компенсирует сокращение продаж», — отметил он.

Пушков напомнил, что со стороны России и восьми ведущих членов ОПЕК во главе с Саудовской Аравией была сокращена добыча нефти на 1,66 млн баррелей в день.

«Как отмечают обозреватели, "это неожиданное решение еще более укрепляет энергетический альянс между Саудовской Аравией и Россией" и посылает ясный сигнал Вашингтону: "саудовцы больше не боятся Соединенных Штатов"», — пояснил член Совфеда.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ стало тройным ударом по западным странам. «Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы вырастут», — говорится в материале.