Адесанья нокаутировал Перейру и вернул титул чемпиона UFC

Новозеландец Исраэл Адесанья нокаутировал Алекса Перейру и вернул титул UFC в среднем весе

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой в главном поединке турнира UFC 287. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде. Таким образом, новозеландец вернул титул чемпиона UFC в среднем весе, утраченный после поражения от бразильца в их предыдущем бою.

Впервые бойцы встретились в октагоне в ноябре 2022 года. Тогда Адесанья уступил Перейре техническим нокаутом в пятом раунде. По словам новозеландца, причиной поражения стало то, что соперник своими ударами повредил ему ногу.

Победа стала 23-й в карьере 33-летнего Адесаньи, в ММА он проигрывал дважды. 35-летний Перейра потерпел второе поражение, в его активе семь побед.