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00:44, 9 апреля 2023Россия

Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении

Рамзан Кадыров: батальон «Восток-Ахмат» сорвал наступления ВСУ на запорожском направлении
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» сорвали наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские позиции на запорожском направлении.

«Совсем недавно здесь было очень горячо, но весь пыл украинских подразделений и натовских наемников сбили военнослужащие батальона «Восток-Ахмат», сорвав их наступление на наши позиции», — написал Кадыров, отметив, что сейчас обстановка на запорожском направлении находится под полным контролем российских подразделений.

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Как заявил глава Чечни, благодаря беспилотникам удалось выявить наступательные действия украинских военных и оперативно корректировать удары минометов. «Итог этой операции — уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев», — добавил он.

Кроме того, немного ранее личный состав батальона также пресек наступление ВСУ на этом направлении, уничтожив до 10 единиц бронетехники и «приличное» количество живой силы противника, заключил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» совместно с военными 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием Апты Алаудинова ликвидировали крупную группу бойцов ВСУ между населенными пунктами Кременная и Белогоровка.

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Марина Совина
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