«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче РПЛ

«Крылья Советов» победили «Сочи» в матче РПЛ со счетом 2:1

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый мяч на 52-й минуте забил защитник Илья Гапонов. На 73-й минуте преимущество команды увеличил защитник Фернандо Костанза. На 87-й минуте отставание хозяев сократил хавбек Кристиан Нобоа.

Таким образом, после 22 матчей «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте, имея в активе 24 очка.

В следующем туре самарцы примут подмосковные «Химки», а «Сочи» — «Краснодар». Обе встречи пройдут 15 апреля.