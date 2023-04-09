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06:11, 9 апреля 2023Мир

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение

Сейсмологи США зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 в Папуа-Новой Гвинее

Фото: Helen Von Sternberg / Russian Look / Global Look Press

На территории Папуа-Новая Гвинея зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. О произошедшем сообщили сейсмологи Геологической службы США.

Подземные толчки были зарегистрированы в 55,6 километрах к северо-западу от города Амбунти, там проживают примерно 2,5 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 97 километров. О жертвах или разрушениях информации не поступало.

28 марта в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Толчки зафиксировали в акватории Тихого океана у южного берега японского острова Хоккайдо в 197 километрах к востоку-юго-востоку от города Хакодате. Очаг залегал на глубине 20 километров под водой.

23 марта в северной части Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,1, от которого пострадали пять селений. От землетрясения пострадали 720 домохозяйств и погибли более 120 голов крупного и мелкого рогатого скота.

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Марина Совина
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