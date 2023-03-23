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15:10, 23 марта 2023Бывший СССР

В Таджикистане произошло землетрясение

На севере Таджикистана от землетрясения пострадали пять селений
СюжетЗемлетрясение в Казахстане

Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

В северной части Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,1, от которого пострадали пять селений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям страны.

Подземные толчки произошли 23 марта в 01:07 по местному времени (22 марта в 23:07 по мск) на территории Горно-Матчинского района, вблизи границы с Киргизией.

От землетрясения пострадали 720 домохозяйств и погибли более 120 голов крупного и мелкого рогатого скота. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон созвал комиссию по ликвидации последствий стихии.

Второе землетрясение в Горно-Матчинском районе магнитудой 4,5 произошло 23 марта в 07:53 утра по местному времени (23 марта в 05:53 по мск). Еще одно землетрясение с магнитудой 4,2 было зарегистрировано в 120 километрах юго-восточнее Худжанда.

Предыдущее землетрясение в Таджикистане произошло 21 марта. В тот же день подземные толчки зафиксировали в Казахстане и Узбекистане.

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Ткачев Егор
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