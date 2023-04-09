США начали расследовать утечку секретных документов по Украине и Китаю

WP: Минюст США начал расследовать утечку секретных документов Пентагона по Украине и Китаю

Минюст США начал расследование утечки секретных документов об Украине и Китае, которые якобы появились в соцсетях. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«Ведомство заявило, что на связи с Пентагоном и начало расследование», — говорится в публикации издания.

Журналисты газеты изучили десятки документов, которые могут быть фотокопиями секретных материалов, датированных концом февраля — началом марта, и касаться брифингов разведки по ситуации в мире и оценок оборонительных возможностей Украины, а также включать аналитические заключения США о КНР и других странах.

По словам военного источника издания, многих из материалов были подготовлены зимой для начальника объединенного комитета штабов США Марка Милли и других высокопоставленных чиновников Пентагона, при этом доступ к ним был у многих американских военных с достаточными полномочиями.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

8 апреля стало известно о появлении в сети еще около сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае. Утверждалось, что это вторая партия слитых данных.

Издание The War Zone писало, что российская разведка может добыть много информации о состоянии ВСУ и намерениях Генштаба из-за недавней утечки Пентагона.

